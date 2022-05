Diversidade Sexual de Taboão da Serra realiza capacitação para servidores dos CRAS

Direto da redação

A Coordenadoria de Promoção da Diversidade Sexual e de Gênero de Taboão da Serra realizou capacitações para os funcionários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Trianon, Saporito, Scândia e Vila Sônia para desenvolverem um trabalho humanizado com a população LGBTQIA+.

Os funcionários foram orientados sobre a melhor forma de atendimento, visando a humanização e a prestação de serviços com qualidade aos usuários do equipamento. Essa é uma medida que será apresentada para todos os servidores dos CRAS de Taboão da Serra.

A responsável pela Coordenadoria da Diversidade Sexual e de Gênero, Dra. Simone Alves Moreira, explicou sobre as oficinas. “Nós começamos uma capacitação que tange a LGBTfobia, então é um combate ao preconceito. Começamos uma tratativa para combater o preconceito já com os profissionais que prestam atendimento aos munícipes, para que seja um atendimento ético, dentro das tratativas corretas, visando um atendimento adequado, humanizado e dentro da legalidade”, explicou.

Pai Joel de Xangô, secretário adjunto de Cultura, realiza as palestras ao lado da coordenadora e explicou a importância para os funcionários das unidades CRAS. “Essa é uma tratativa da Coordenadoria de Promoção da Diversidade Sexual e de Gênero e da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. É uma capacitação para profissionais que atendem os munícipes, e se dá em garantia para a população LGBTQIA+ e é de suma importância. O Serviço Social, o serviço base, ou seja, é o serviço piloto na garantia dos direitos humanos e a gente acredita que dessa forma, a gente desconstrói todo o preconceito individual”, finalizou.

Sobre a Coordenadoria da Diversidade Sexual

Desde 2014, a Prefeitura de Taboão da Serra disponibiliza para os moradores, a Coordenadoria da Promoção dos Direitos da Diversidade Sexual, um local que trabalha em conjunto com as secretarias de Saúde, Cultura e Assistência Social. O objetivo é promover, coordenar, desenvolver e acompanhar programas, projetos e atividades que visam a efetiva atuação em favor do respeito à dignidade da população LGBTQIA + nas questões de orientação sexual e de identidade de gênero, além de fiscalizar e acompanhar denúncias até a sua efetivação.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 8h às 17h. Quem precisar, pode se dirigir ao endereço, Rua Levi de Souza e Silva, 33, no Jardim Bom Tempo.

Serviço:

Coordenadoria de Promoção de Diversidade Sexual e de Gênero

Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bontempo

De segunda a sexta, das 8h às 17h.

Telefone: (11) 4788-3888