Divulgada a lista dos aprovados na primeira chamada do Prouni 2022

A lista com o resultado dos aprovados na primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) já está disponível na internet para consulta no site do programa.

Nesta edição foram disponibilizadas 273.001 bolsas de estudos de 50% e 100% em instituições particulares de educação superior. O período para comprovação de informações desta chamada ocorre entre os dias 3 e 14 de março. A partir do dia 21, sai o resultado da segunda chamada.

O Programa Universidade para Todos promove o acesso às universidades particulares brasileiras para estudantes de baixa renda que tenham estudado o ensino médio exclusivamente em escola pública ou como bolsista integral em escola particular.

Cronograma

Resultado da 1ª chamada – 2 de março

Comprovações de informações da 1ª chamada – 3 a 14 de março

Resultado da 2ª chamada – 21 de março

Comprovações de informações da 2ª chamada – 21 a 29 de março

Inscrições lista de espera – 4 e 5 de abril

Resultado lista de espera – 7 de abril

Comprovações de informações da lista de espera – 8 a 13 de abril