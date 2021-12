Doação de sangue: fim do ano aumenta necessidade de manter estoque em dia

Direto da redação

No fim de ano, quando a cidade fica mais vazia, existe a tendência de queda na taxa de doadores de sangue, de acordo com Carlos Roberto Jorge, médico da Fundação Pró-Sangue. Por outro lado, a demanda costuma crescer, por causa de acidentes de trânsito comuns nesta época do ano. Por isso, a fundação ressalta a importância de manter as doações.

A Fundação Pró-Sangue do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP funcionará nos dias 24 e 31 de dezembro até as 13 horas. O Hemocentro se manterá fechado para doações apenas nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Segundo Jorge, a pandemia reduziu as doações de forma drástica: “Atualmente, até mesmo o grupo sanguíneo mais frequente, que é o O+, está em fase crítica”, diz. As solicitações para transfusões, conta, devem ser aceitas em uma medida que não prejudique os pacientes, mas também não leve ao total desabastecimento. “A saída de sangue é, hoje, maior do que a entrada”, completa o médico.

Em suma, os requisitos básicos para a doação incluem estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos — desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos —, pesar no mínimo 50 kg e apresentar um documento original com foto. Pacientes infectados pelo coronavírus devem aguardar um período de 30 dias após a cura para doar sangue, situação similar a de indivíduos recém-vacinados: aqueles que receberam o imunizante Coronavac devem doar apenas dois dias depois da vacinação; e no caso dos que receberam as vacinas Pfizer, AstraZeneca e Janssen, apenas sete dias depois.

Sendo assim, Jorge recomenda o agendamento on-line, pelo site prosangue.sp.gov.br, para evitar aglomerações. “É muito fácil: você acessa a página, preenche-a com suas informações e escolhe um endereço e horário para doar”, frisa o médico, que também não indica a doação aos sábados, dia de maior movimento nos Hemocentros.