Docctor Med chega a Taboão da Serra e oferece consultas com especialistas por apenas R$ 50 no mês de agosto

Direto da Redação

A rede de clínicas Docctor Med inaugurou nesta segunda-feira (14) a sua primeira unidade em Taboão da Serra. Ela está localizada na região central, na Rua do Carmo, e durante o mês de agosto, as consultas estão com 50% de desconto, custando apenas R$ 50. As consultas podem ser marcadas pelo whatsapp: 11974454675

“A Docctor Med está chegando a Taboão da Serra e vai atender a população mais carente com preços acessíveis de consultas e exames. Teremos uma grande variedade de especialidades para suprir a demanda. Nosso valor será de 100 reais, mas em agosto o custo será de R$ 50”, afirma Erika Yunomae, uma das sócias.

Com a inauguração e os altos valores dos planos de saúde, a Docctor Med aposta que vai conseguir acolher o maior número de pessoas com atendimento de qualidade, já que terá quadro de médicos amplo.

A unidade do Docctor Med Taboão da Serra vai atender as seguintes especialidades: Cardiologia, Clínico Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino, Pediatria, Psiquiatria entre outras especialidades.

SERVIÇO:

Docctor Med Taboão da Serra

Rua do Carmo, 130 – Vila Santa Luzia

Informações: (11) 4771-0775 / 97445-4675 (whatsapp)

Valor da Consulta: R$ 50 em agosto / R$ 100 a partir de setembro