Dois homens de Taboão da Serra são presos acusados de matar caminhoneiro em assalto em Nova Odessa

Por GJ, direto da Redação / Foto: O Liberal

Dois moradores de Taboão da Serra foram presos na manhã da última quarta-feira (5) acusados de cometerem o crime do “falso frete” em Nova Odessa, cidade que fica 130 km de distância de Taboão. O crime terminou com a morte do caminhoneiro após uma tentativa frustrada de assalto.

Segundo informações da PM, Eziel Silva dos Passos, de 40 anos foi abordado pelos assaltantes em Nova Odessa, por volta das 6h30. Os criminosos, que estavam armados, anunciaram o roubo do caminhão e da carga. A vítima reagiu e, com uma faca, feriu os assaltantes. Em seguida, Eziel bateu o caminhão contra um veículo estacionado na rua.

Diante da resistência, um dos homens disparou cinco tiros contra o caminhoneiro, que foi atingido no tórax e morreu no local. Após o crime, eles fugiram a pé. Um deles foi encontrado em uma obra, duas ruas abaixo do local do crime. O outro suspeito foi preso ao procurar socorro na sede da PM de Nova Odessa, alegando ter sido vítima de tentativa de assalto.





Falso frete

Durante a investigação, a PM apurou que os dois criminosos, de 20 e 27 anos, são de Taboão da Serra e confessaram o crime. Eles já tinham antecedentes criminais e planejavam roubar o caminhão e a carga de Eziel utilizando o golpe do falso frete.

Os dois suspeitos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Nova Odessa para serem atendidos dos ferimentos causados pelas facadas. O suspeito de 27 anos, que já possui passagens pela polícia, foi transferido para o Hospital Estadual Sumaré devido à gravidade dos ferimentos.

O segundo suspeito não possui antecedentes criminais. A PM ainda investiga a possível participação de outros comparsas no crime. O caso foi registrado na Delegacia de Nova Odessa como latrocínio. A Polícia Civil segue investigando o crime para identificar e prender todos os envolvidos.