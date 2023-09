Direto da Redação

Neste domingo, dia 1º de outubro, é feriado do “Amor Misericordioso de Deus” em Taboão da Serra, criado em homenagem a Santa Terezinha, padroeira do município. Ao longo do dia, o Santuário localizado na entrada da cidade, na divisa com São Paulo, realiza missas.

As missas neste domingo acontecem nos seguintes horários: 7h30, 10h, 12h, 15h, 17h e 19h.

SERVIÇO:

Santuário Santa Terezinha

Rodovia Régis Bittencourt, km 269 – sentido sul – Taboão da Serra / SP