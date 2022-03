Dr.consulta abre mais de 100 vagas de emprego

Por Samara Matos, na redação

A plataforma de saúde dr.consulta está com diversas vagas de emprego abertas em sua rede de centros médicos nas unidades de São Paulo. Ao todo, são mais de 100 posições para as áreas de atendimento ao paciente, enfermagem e vendas. Para verificar as atribuições de cada vaga e se candidatar, basta acessar o link.

A healthtech procura, por exemplo, assistente de sala, técnico de enfermagem, operador de vendas e operador de atendimento. Nesta última função, também há oportunidades exclusivas para PCDs (pessoas com deficiência).

Para todas as posições é necessário ter o Ensino Médio completo. Na função de técnico de enfermagem, o profissional deve ter formação na área. Já para as oportunidades de vendas, é desejável experiência mínima de seis meses em venda de planos de saúde, cartões e benefícios.

Os contratos serão no modelo CLT, com seis horas diárias de trabalho. Entre os benefícios, os profissionais terão remuneração compatível com o mercado, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, auxílio creche (para colaboradoras com filhos de até 5 anos e 11 meses) e parceria com a GymPass.