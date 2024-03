Dr. Ronaldo Onishi realiza 9º Encontro de Autismo dia 6 de abril, no Cemur

Direto da redação

O Vereador Dr. Ronaldo Onishi vai realizar no dia 6 de abril das 8hs às 13hs, no Cemur, o 9° Encontro de Autismo de Taboão da Serra. O tradicional evento faz parte das atividades da Semana de Conscientização do Autismo, criada por meio de lei aprovada pelo vereador e considerada marco zero das políticas públicas para autistas da cidade. Um dos pontos altos do evento será a participação de autistas da cidade.

O 9° Encontro de Autismo trará várias novidades entre as quais se destacam a parceria com a ExpoTEA, uma feira inédita sobre Autismo que vai acontecer no mês de junho no Expo Center Norte.

“Todos os anos a gente se esforça para fazer o Encontro de Autismo ser melhor que o anterior, foi nessa perspectiva que fechamos a parceria inédita com a ExpoTEA. Sabemos a importância da formação que oferecemos e da expectativa em torno do evento, por isso a gente se esforça para entregar o melhor”, afirma o idealizador do encontro, vereador Dr. Ronaldo Onishi.

Ele conta que esse ano será feito sorteio de 500 vagas para um curso sobre Autismo destinado a formação dos professores da rede municipal de ensino de Taboão. A formação será ministrada pela equipe da ExpoTEA.

Também serão sorteadas 10 vagas de uma mentoria exclusiva com a médica especialista em Autismo, Dra. Bruna Ituassu. Na palestra nominada Meu filho Autista cresceu, e agora? ela vai desmistificar o universo de autistas adolescentes e jovens.

A advogada especialista em benefício previdenciário, Dra. Andreia Cristillo, vai fazer palestra com o tema: BPC – LOAS para pessoas com autismo. Já a Dra. Adriane Mattos, médica especialista em crianças com autismo fará palestra sobre os Desafios da Infância no Autismo.

As inscrições para o evento podem ser feitas por meio do link: bit.ly/9encontroautismo Os inscritos devem levar um kg de alimento não perecível no dia do evento.

Serviço:

9° Encontro de Autismo de Taboão da Serra;

Local: Cemur

Data: 06/04/24

Horário: 8hs às 13hs.