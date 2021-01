Duas bases móveis da GCM de Taboão da Serra passam por reformas

Direto da redação, com informações da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra recolheu a base móvel da Guarda Civil Municipal (GCM) que ficava no Parque Marabá, na divisa com São Paulo, para ser reformada. Já a base localizada no CSU, também está desativada, após sofrer consequências de um alagamento. O prazo para retorno não foi revelado.

“As bases do CSU e do Marabá estão em total situação de ‘podridão’. Tinham baratas e os guardas não tinham condições de ficar lá dentro, sem ar condicionado em um sol de 40°C, além de terem que usar banheiro químico durante o turno”, explica o secretário-adjunto de segurança, Tenente Dacal.

Com as bases em reforma, a GCM promete realizar rondas constantes nessas regiões, mantendo todo efetivo nas ruas.