Edição de Verão do Festival do Pescado estreia nesta sexta-feira (6) no Ceagesp

Direto da redação

Um clima de praia invade a Ceagesp neste início de 2023. A Edição de Verão do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp estreia, nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, a partir das 18h, com muita Lagosta Sapateira, para comer à vontade. A partir desta temporada, o evento vai contar ainda com opções de peixes e frutos do mar assados na brasa.

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão 2023 funcionará, como em todos os outros anos, sempre de quarta a domingo, no maior entreposto de alimentos da América Latina, a Ceagesp, na Vila Leopoldina.

A temporada de verão do Festival do Pescado e Frutos do Mar dará sequência ao evento, que faz sucesso na Ceagesp desde 2013, mas com uma pegada de praia. Itens como camarão crocante, costelinha de tambaqui, isca de peixe, manjubinha, entre outros, ganham destaque, pois são pratos que remetem a comidinhas que o público só encontra em bares e restaurantes do litoral brasileiro.

Na brasa

Mas as grandes atrações do evento continuam no cardápio. Os Camarões no Espeto, servidos nas mesas, à vontade, e a Paella à Marinera, gigante, por exemplo, continuarão sendo servidos todos os dias na Edição de Verão.

Uma novidade para essa nova temporada na Ceagesp serão os peixes e frutos do mar assados na brasa. Um espaço todo especial será montado no salão principal do evento para oferecer diversas opções assadas lentamente na brasa.

Na estreia dessas novas opções na brasa, o público vai encontrar Anchova, Tambaqui e Xixo de Mexilhões. Nas semanas seguintes, outros tipos de peixes e frutos do mar também serão oferecidos ao público, além de todas as demais atrações gastronômicas do Festival.

Mesmo preço

Quem for ao Festival neste início de 2023 terá mais de 50 itens no cardápio para saborear o quanto quiser. O preço fixo por pessoa continuará sendo de R$ 129,90 para comer à vontade muito peixe e frutos do mar (exceto bebidas e sobremesas, que são cobradas à parte).

Casquinha de Siri e Acarajé feito na hora, além de Caldinho de Peixe, estarão na recepção do público, que já entra comendo à vontade. No salão principal, a Paella à Marinera e os famosos Camarões Assados no Espeto já ficarão disponíveis.

Em pleno verão, a mesa de saladas também será reforçada, sempre com itens bem fresquinhos. Não faltarão as opções com frutos do mar, entre as quais Salada de Lula com Ervas, Salada de Frutos do Mar, Mexilhões Confitados, os Ceviches, entre outras dezenas de itens.

Especiais do Dia

Os pratos especiais do dia do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp serão mantidos na Edição de Verão. Toda quarta-feira acontecerá a “Quarta Cevicheira”, com vários tipos de ceviches. Na quarta também será dia de saborear Ostras Frescas à vontade. Essa iguaria volta ao cardápio de todo sábado. Quinta-feira será reservada aos fãs de Caranguejada.

Sexta-feira o público terá à disposição Lagosta Sapateira, incluindo na estreia desta sexta (06 de janeiro). A primeira semana do Festival vai terminar no almoço de domingo com o popular Macarrão com Camarões, finalizado no interior de um queijo parmesão Grana Padano. Nas semanas seguintes, novas opções de pratos retomam o festival.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar funcionará de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. Às quartas, quintas e sextas, o horário será das 18h às 23h (somente jantar). Aos sábados, funcionará a partir das 12h até 23h (almoço e jantar). Aos domingos, abrirá das 12h às 17h (somente almoço).

O acesso será feito pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento (terceirizado) para automóveis também ficará no mesmo Portão 4. Para motos, o acesso será pelo Portão 2, também na mesma avenida.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão 2023

Onde: Espaço Gastronômico Ceagesp

Quando: A partir do dia 6 e janeiro (quarta a domingo)

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do número 1.946)

Horários: às quartas, quintas e sextas, das 18h às 23h (somente jantar). Aos sábados, das 12h às 23h (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço)

Valor: R$ 129,90 por pessoa | Crianças, até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor | A partir de 11 anos, pagam o preço normal

Estacionamento (terceirizado): Acesso pelo Portão 4 (somente automóveis) | Acesso pelo Portão 2 (somente motos).