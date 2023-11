Educar celebra sucesso de Simpósio de Psicopedagogia em Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no Jardim Maria Rosa

A cidade de Taboão da Serra recebeu o III Simpósio de Psicopedagogia para discutir Transtornos do Neurodesenvolvimento Além da Clínica: TEA, TDAH, Dislexia e DI organizado pela Educar – Núcleo de Educação e Cultura. O evento aconteceu no auditório da Unifecaf e teve a presença de mais de 80 pessoas, incluindo estudantes e profissionais que atuam na área.

Para a organização do evento, o simpósio conseguiu discutir a importância desse tema, transmitindo conhecimento aos participantes e, mais do que isto, reforçou a importância dessa discussão além dos consultórios.

“O tema do nosso seminário foi muito importante porque tratamos de transtorno do neurodesenvolvimento, além da clínica. E quem estava presente entendeu porque é além da clínica. Quando o olhar muda, tudo muda. E podemos salvar vidas”, diz Lígia Frizanco, da Educar.

A programação contou com a discussão sobre Distúrbios de Aprendizagem feitos pelos Dr. Francisco Frederico Neto, Dra. Andréia Cristina Cardoso, Dr. Ronaldo Ferreira Ramos e Tu Evangelista.

Em seguida, a discussão avançou para outros temas como: A importância da HD: Hipótese Diagnóstica para intervenção precoce com a Dra. Milena Rosset, a Adaptação escolar para TDAH – TEA – Transtorno de aprendizagem e outros. ( PEI – Plano de Ensino Individual ) com a Mestra Ligia Frizanco e Juliana Almeida Torres. O advogado Dr. Jonatas Costa palestrou sobre questões jurídicas que permeiam o Acompanhamento integral para educandos com TDAH, Dislexia e outros transtornos de aprendizagem.

Além de conhecimento, o Simpósio teve parceria com a APAE de Taboão da Serra, que atende no município.

A Educar – Núcleo de Educação e Cultura é especialista em neurodesenvolvimento em Taboão da Serra e tem como missão mudar olhares. A educação inclusiva, de crianças e adolescentes, é uma das suas principais bandeiras.