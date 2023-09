Eleição para o Conselho Tutelar de Taboão da Serra acontece em 01 de outubro

Direto da redação

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Prefeitura de Taboão da Serra realizam no domingo, 01/10, a Eleição Unificada para escolha dos novos Conselheiros Tutelares. A votação acontecerá das 08h às 17h, em quatro Polos Eleitorais (EE Profª. Maria Aparecida Nigro Gava, EE Antonio Inácio Maciel, EE Profª. Neusa Demétrio e EE Prof. Antonio Ruy Cardoso).

Todos os eleitores de Taboão da Serra que estiverem com a situação regularizada junto à Justiça Eleitoral até 03/07/2023 poderão participar da escolha. Basta comparecer no Polo Eleitoral de referência e apresentar documento oficial com foto e Título de Eleitor.

Com apoio do Tribunal Regional Eleitoral, pela primeira vez a população votará nas eleições ao Conselho Tutelar utilizando urnas eletrônicas.

Cada eleitor só poderá votar em um (1) candidato entre os 25 que concorrem às vagas. Os eleitores da 324ª Zona Eleitoral poderão votar em candidatos que concorrem pela 416ª Zona Eleitoral e vice-versa.

Confira a relação de candidatos organizados por número de votação:

NOME DO CANDIDATO NÚMERO ZONA

ANA CRISTINA DA SILVA 3210 324

CARMEM LEOCÁDIO DA SILVA 3211 324

ENCARNAÇÃO APARECIDA R. MARAZZI 3212 324

JONAS CARLOS DOS SANTOS BASTOS 3213 324

LAYS BLENDA ARAÚJO SOARES 3214 324

MARCIO LUIS DA SILVA 3215 324

NEUSA LOURENÇO 3216 324

PAULO BARCELOS DOS SANTOS 3217 324

SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS 3218 324

TATIANE SAVEGNAGO NUNES 3219 324

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 4110 416

ANTONIO DAMASCENO GOMES 4111 416

ARNALDO B. DOS SANTOS 4112 416

FABIO DA CRUZ HERNANDEZ 4113 416

FLAVIA APARECIDA FREITAS DE FARIAS 4114 416

KARINA RIBEIRO JOSÉ 4115 416

LEA MARIA DOS REIS PENA 4116 416

LEIDEJANE RAQUEL PEREIRA CIPRIANO 4117 416

LETICYA STEPHANYE ALVES DE CAMPOS 4118 416

NATÁLIA DOS SANTOS RODRIGUES 4119 416

PRISCILA DA CONCEIÇÃO BARRETO 4120 416

RENATA APARECIDA RIBEIRO LIMA 4121 416

ROSE INES DA SILVA SANTOS 4122 416

ROZIMEIRE ALENCAR BARBOZA 4123 416

SANDRA MARIA ESTRELA GUERREIRO 4124 416

Ao todo serão eleitos 10 conselheiros tutelares, sendo cinco para a unidade Centro e cinco para o Pirajuçara. Os demais participantes do processo de escolha serão considerados suplentes e serão convocados na ocorrência de vacância ou afastamento dos membros titulares.

Vale ressaltar que os candidatos, além de se inscreverem no processo de escolha, realizaram prova escrita e avaliações psicológica e clínica para serem considerados aptos.

POLOS DE VOTAÇÃO

Os colégios eleitorais de Taboão da Serra foram distribuídos entre os quatro Polos Eleitorais. Confira abaixo os locais de votação dos eleitores que são referência para cada colégio eleitoral.

EE PROFª. MARIA APARECIDA NIGRO GAVA

RUA MARIO LATORRE, 256, PARQUE PINHEIROS

Referência para eleitores do:

– EE Adenilson dos Santos Franco

– EE Maria Catarina Comino

– EE Profª Lúcia de Castro Bueno

– EE Profª Maria José Antunes Ferraz

– EE Zeicy Aparecida Nogueira

– EMEF Ayrton Senna

– EMEF Edson Mambelli

– EMEF Maria Alice Borges Ghion

– EMI Jotalhão

– EMI Jurema

– EMI Pelezinho

EE ANTONIO INÁCIO MACIEL

AVENIDA DR. JOSÉ MACIEL, 410, JARDIM MARIA ROSA

Referência para eleitores do:

– EE Domingos Mignoni

– EE Jornalista Wandyck Freitas

– EE José Roberto Pacheco

– EE Prof. Alípio de Oliveira e Silva

– EE Prof. Francisco Vicente Lopes Gonçalves

– EE Prof. João Caly

– EE Profª. Julieta Caldas Ferraz

– EMEB Asas Brancas

– EMEF Cecília Meirelles

– EMEF Heitor Villa Lobos

– EMEFEM Rui Barbosa

– EMI Anjinho

– EMI Mingau

– EMI Narizinho

EE PROFª. NEUSA DEMÉTRIO

RUA JOSÉ PEDRO NOGUEIRA FILHO, 212, JARDIM MITUZI

Referência para eleitores do:

– EE Deputado Heitor Cavalcante Furtado

– EE Dr. Reynaldo do Nascimento Falleiros

– EE Edgard Francisco

– EE Francisco D’amico

– EE Gilberto Freyre

– EE Laurita Ortega Mari

– EE Reverendo Almir Pereira Bahia

– EMEB Jorge Amado

– EMEF Antonio Fenólio

– EMEF Armando Andrade

– EMEF Machaco de Assis

– EMEF Paulo Freire

– EMEF Prof. Francisco Ferreira Paes

– EMEF Profª. Ana Mafalda Barbosa de Carvalho

– EMEF Profª. Ester Cordeiro de Souza

– EMEF Ugo Arduini

EE PROF. ANTONIO RUY CARDOSO

RUA MARTIRO ÂNGELO DERENZE, 595, JARDIM SALETE

Referência para eleitores do:

– EE Laert de Almeida São Bernardo

– EE Prof. Fernando Milano

– EE Profª. Silvia Aparecida dos Santos

– EE Reverendo Denoel Nicodemos Eller

– EMEF Anísio Dias dos Reis

– EMEF Aracy de Abreu Pestana

– EMEF Maria Luizetto Buscarini

– EMEF Oscar Ramos Arantes

– EMEF Profª. Dalva Barbosa Lima Janson

– EMEF Rachel de Queiroz

– EMEF Therezinha Volpato Baro

– EMEF Vinícius de Moraes

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Executiva dos Conselhos, pelo telefone (11) 4138-8040, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Serviço:

Eleições Unificadas do Conselho Tutelar de Taboão da Serra

Domingo, 01/10/2023

Horário: Das 08h às 17h

POLOS ELEITORAIS:

– EE PROFª. MARIA APARECIDA NIGRO GAVA – RUA MARIO LATORRE, 256, PARQUE PINHEIROS

– EE PROFª. NEUSA DEMÉTRIO – RUA JOSÉ PEDRO NOGUEIRA FILHO, 212, JARDIM MITUZI

– EE PROF. ANTONIO RUY CARDOSO – RUA MARTIRO ÂNGELO DERENZE, 595, JARDIM SALETE

– EE ANTONIO INÁCIO MACIEL – AVENIDA DR. JOSÉ MACIEL, 410, JARDIM MARIA ROSA