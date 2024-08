Eleições 2024: Veja quanto pode gastar cada candidato a prefeito e a vereador em Taboão da Serra

Por GJ, direto da Redação

As eleições programadas para acontecer no dia 6 de outubro, sendo o primeiro turno, e numa eventual necessidade, no dia 27 de outubro, sendo o segundo turno, prometem ser acirradas. Ainda mais com a divulgação dos limites de gastos que os candidatos terão durante o pleito, conforme divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Os candidatos de Taboão da Serra a prefeito poderão gastar no máximo R$ 1.884.860,62. Já para vereador, o valor atual limite é de R$ 84.844,26. Os valores são os mesmos já praticados anteriormente, mas com preços atualizados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo) de junho de 2016 a junho de 2024. Caso a campanha se estenda até o segundo turno, os candidatos a prefeito poderão contar com mais R$ 753.944,25.

Confira os limites de gastos de outros municípios:

Embu das Artes

Prefeitos

1º turno – R$ 2.025.884,46

2º turno – R$ 810.353,78

Vereadores

R$ 441.138,25

Itapecerica da Serra

Prefeitos – R$ 704.397,68

Vereadores – R$ 103.734,25

Embu-Guaçu

Prefeitos – R$ 440.034,02

Vereadores – R$ 46.783,56

Cotia

Prefeitos – R$ 1.266.691,84

Vereadores – R$ 477.565,91

São Lourenço da Serra

Prefeitos – R$ 159.850,76

Vereadores – R$ -R$ 36.202,93