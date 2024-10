Eleita vereadora em São Paulo, Amanda Vettorazzo é homenageada pelo Colégio Adventista de Taboão da Serra

Direto da Redação, com informações da Assesoria

Ex-aluna do Colégio Adventista de Taboão da Serra, Amanda Vettorazzo foi uma das pessoas homenageadas durante o culto de Gratidão e Esperança, que celebrou os 30 anos da instituição de ensino no último sábado (12). Amanda foi eleita no dia 6 de outubro vereadora de São Paulo com mais de 40 mil votos.

O convite e a homenagem foram reforçados por ela ser a primeira aluna matriculada na instituição, onde passou infância e adolescência. A cerimônia também teve outras pessoas homenageadas, como o diretor do colégio, o diretor geral de educação da associação, professores e funcionários.

“Levei todos os princípios e valores que aprendi no colégio ao longo da minha vida. Fui a aluna número 001 e, hoje, depois de eleita, tive a honra de fazer meu primeiro discurso como vereadora aqui. É realmente Deus guiando, e sou profundamente grata por todo o ensino e princípios que recebi”, discursou Amanda.

Apesar de morar em São Paulo, sua relação com Taboão da Serra vai muito além de ter estudado no Colégio Adventista. Ela lembra sua luta em prol da causa animal, com a articulação junto a deputados estadual e federal para envio de recursos para reforma do CCZ e complemento para compra do Castramóvel.

Amanda Vettorazzo tem 36 anos, é coordenadora do MBL (Movimento Brasil Livre), e foi eleita para seu primeiro cargo eletivo.