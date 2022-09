Ely Santos e Pastor Marco Roberto prometem lutar por construção de Hospital Geral de Embu das Artes

Da assessoria da candidata

A luta por mais um hospital geral na região vem de muito tempo. Infelizmente os hospitais gerais de Taboão da Serra (HGP), Itapecerica da Serra (HGIS) e Cotia (HRC) não dão conta da demanda. Quem sofre com isso é a população que espera meses e até anos por uma vaga para atendimento especializado, exames ou cirurgia.

Para resolver esse problema, a candidata a deputada federal Ely Santos e o candidato a deputado estadual Marco Roberto defendem a construção do Hospital Geral de Embu das Artes que aumentará a oferta de leitos e beneficiará os pacientes que não precisarão se deslocar para outras cidades em busca de atendimento.

Ely Santos garantiu que se eleita, essa será uma das prioridades do seu mandato. “Já passou da hora de nossa cidade ter o seu Hospital Geral, um equipamento mais que necessário para atender com dignidade a nossa população. Vamos lutar dia e noite junto ao Governo Federal e Governo do Estado para que este sonho se torne realidade”, afirmou a candidata a deputada federal.

“Tenho certeza que a chegada do Hospital Geral de Embu das Artes acabará com a fila de espera por atendimento na nossa região. Temos um compromisso com o candidato a governador Tarcísio de Freitas que se eleito priorizará essa conquista para o nosso povo, completou Pastor Marco Roberto, candidato a deputado estadual.

Ely Santos e Marco Roberto também se comprometeram a dialogarem com o próximo governador de São Paulo para a reabertura dos Prontos-socorros desses hospitais, garantindo o atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia e desafogando os Prontos-Atendimentos das UPAs nos municípios.