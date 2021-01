Em entrevista, Engenheiro Daniel revela porque aceitou convite do Ney Santos e será secretário em Embu das Artes

Por Allan dos Reis, na redação

Candidato a prefeito de Taboão da Serra nas eleições de 2020 pelo PSDB, Daniel Bogalho aceitou nesta semana o convite do prefeito de Embu das Artes Ney Santos (Republicanos) e vai assumir a Secretaria de Obras a partir da próxima semana. A informação foi revelada pelo site O Taboanense e confirmada pelo Taboão em Foco.

“Aceitei o convite por entender que é uma oportunidade de desenvolver um bom trabalho em minha área de atuação (engenharia) e por acreditar no projeto que está sendo montado para os próximos 4 anos na cidade de Embu das Artes”, diz Bogalho.

Ao aceitar o convite, Bogalho enterra as pretensões que o ex-prefeito Fernando Fernandes de lança-lo como candidato em 2022 a deputado federal em dobradinha – na região – com a deputada Analice Fernandes. Além disto, ele adere ao grupo político com quem os Fernandes têm divergências sérias, desde as eleições de 2018, quando vetou a dobrada Ely Santos, irmã de Ney, com Analice, proposta por um grupo de vereadores taboanense.

No final de 2020, o então prefeito Fernando afirmou que tinham “diabinhos” sondando o Daniel para ver se ele aceitaria ser secretário do Ney. E ainda brincou, “posso espalhar que você aceita?” e o Daniel respondeu: “Não!”.

Com a nova parceria concretizada, resta saber como o político vai lidar com o possível impasse de apoiar oficialmente Ney Santos e Analice Fernandes. Questionado, ele responde. “Hoje meu compromisso é com o Ney Santos e Analice, não pensei e nem penso outra possibilidade”, resumiu.

Confira abaixo a entrevista completa:

Por que você decidiu aceitar o convite do prefeito de Embu das Artes para ser secretário?

– Aceitei o convite por entender que é uma oportunidade de desenvolver um bom trabalho em minha área de atuação (engenharia) e por acreditar no projeto que está sendo montado para os próximos 4 anos na cidade de Embu das Artes!

Como foi feito esse convite?

– Tive a oportunidade de conversar com o Ney Santos através de alguns vereadores de Taboão da Serra e Embu das Artes e principalmente pelo presidente atual Carlinhos do Leme, onde conversamos e entendemos que será benéfico para ambos.

Você falava em assumir algum posto em São Paulo. Não houve convite?

– Comentei algumas vezes, pois acreditava que seria uma oportunidade interessante e seria possível pelo trabalho que realizamos na cidade e a importância que tem hoje o ex-prefeito Fernando Fernandes dentro do partido do PSDB, mas não ouve convite.

Você informou ao ex-prefeito Fernando Fernandes, que aceitou o convite? Qual foi a opinião dele?

– Informei o prefeito sim, ele entendeu a minha decisão, e entendo que é importante frisar que não é uma ruptura com o prefeito, aliás, tenho uma gratidão imensa por toda a Família Fernandes pela oportunidade que sempre me deram.

Você abre mão da disputa em 2022? Vai apoiar o Ney Santos para deputado Federal?

– Sim, estou abrindo mão, pois acredito no projeto do Ney Santos para federal e entendo que já passou da hora de termos uma aliança regional para que de fato tenhamos um representante federal que possa trazer recursos para a região sudoeste.

E o apoio para estadual será à Analice Fernandes? Caso os Fernandes vetem apoio a dobradinha Ney e Analice, quem você apoia?

– Hoje meu compromisso é com o Ney Santos e Analice, não pensei e nem penso outra possibilidade.