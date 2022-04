EM EXIBIÇÃO: veja os filmes no cinema do Shopping Taboão

Confira os filmes em exibição no cinema do Shopping Taboão no período de 07 a 12 de abril. Os ingressos custam R$ 36 durante a semana e R$ 42 aos finais de semana na sala padrão. Na Sala Cine 3D, os valores são R$ 40 e R$ 46. Há ingressos para meia-entrada. Durante a semana, todos pagam os valores de meia-entrada.

ESTREIA:

SONIC 2

sinopse: O Dr. Robotnik retorna à procura de uma esmeralda mística que tem o poder de destruir civilizações. Para detê-lo, Sonic se une a seu antigo parceiro, Tails, e parte em uma jornada para encontrar a joia antes que ela caia em mãos erradas.

EM CARTAZ :

MORBIUS

sinopse: Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega à tela grande com o vencedor do Oscar Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada. E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?

THE BATMAN

sinopse: Batman (The Batman, no original) segue o segundo ano de Bruce Wayne (Robert Pattinson) como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos da sombria cidade. Com apenas alguns aliados de confiança – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes do distrito, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Durante uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo a si mesmo e Gordon em um jogo de gato e rato, ao investigar uma série de maquinações sádicas em uma trilha de pistas enigmáticas estabelecida pelo vilão Charada. Quando o trabalho acaba o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco a própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne, as evidências começam a chegar mais perto de casa, precisando, Batman, forjar novos relacionamentos, para assim desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.

OS CARAS MALVADOS

sinopse: Nunca houve cinco amigos tão infames como Os Mauzões – o Sr. Lobo, arrojado carteirista, o Sr. Cobra, arrombador de cofres que já viu de tudo, o Sr. Tubarão, descontraído mestre do disfarce, o Sr. Piranha, ‘músculo’ com pavio curto e a Sra. Tarântula, hacker de língua afiada, também conhecida como “Webs”. Mas quando, após anos de infindáveis assaltos e de serem os vilões mais procurados do mundo, o gangue é finalmente apanhado, o Sr. Lobo faz um acordo (o qual não tem qualquer intenção de cumprir) para os salvar a todos da prisão: Os Mauzões tornar-se-ão bonzinhos.