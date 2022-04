EM EXIBIÇÃO: veja os filmes no cinema do Shopping Taboão

Confira os filmes em exibição no cinema do Shopping Taboão no período de 14 a 20 de abril. Os ingressos custam a partir de R$ 36 durante a semana e R$ 42 aos finais de semana na sala padrão. Na Sala Cine 3D, os valores são R$ 40 e R$ 46. Há ingressos para meia-entrada.

ESTREIA:

.

ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE

sinopse: O professor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do embate?

EM CARTAZ:

.

MORBIUS

sinopse: Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega à tela grande com o vencedor do Oscar Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada. E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?

.

SONIC 2

sinopse: O Dr. Robotnik retorna à procura de uma esmeralda mística que tem o poder de destruir civilizações. Para detê-lo, Sonic se une a seu antigo parceiro, Tails, e parte em uma jornada para encontrar a joia antes que ela caia em mãos erradas.

.

PRÉ-ESTREIA :

.

D. P. A. 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo

sinopse: Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião, sem saber que se trata de uma das faces do Medalhão de Uzur. Ao colocá-lo no pescoço, o porteiro do Prédio Azul passa a se tornar cada vez mais malvado. Com a bruxa Duvíbora e sua filha Dunhoca dispostas a roubá-lo, Pippo, Sol e Bento não têm outra saída a não ser encontrar a metade do bem do medalhão. Para tanto, eles contam com a ajuda da feiticeira Berenice, dos Inspetores de la Casa Naranja e ainda do mago Elergun.