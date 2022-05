Em meio à onda de frio, Taboão intensifica trabalhos para ajudar pessoas em situação de rua e recolher doações

Por Samara Matos, na redação

As pessoas que vivem em situação de rua estão entre as mais afetadas pela queda das temperaturas. Por isso, quando a previsão do tempo alerta para a queda brusca de temperatura, a prefeitura se prepara para oferecer um lugar mais quentinho a quem precisa.

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania está realizando a AÇÃO INVERNO 2022, que tem como objetivo acolher pessoas em situação de rua no Centro POP para pernoite. Além disso, a população pode ajudar, caso você encontre alguém desabrigado nas noites frias (12° C ou menos), ligue 153 e peça ajuda por essa pessoa para a Guarda Civil Municipal (GCM).

A Campanha do Agasalho Aquece Taboão foi intensificada pela prefeitura já neste mês de maio. São diversos pontos em que a população pode doar roupas, calçados, cobertores, novos ou usados em bom estado para aquecer os taboanenses que mais precisam.

De acordo com a Prefeitura, os postos de arrecadação são: Atende, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Delegacias de Polícia.