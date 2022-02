Em parceria com o Sebrae, curso “Organize seu Negócio” capacitou empreendedores de Taboão da Serra

Direto da redação, com informações da PMTS

Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), foi realizado mais um curso gratuito para munícipes: o “Organize seu negócio”.

A atividade foi realizada durante os dias 7, 8, 9 e 10 de fevereiro na sede da SDE, no Jardim Maria Rosa e teve 102 inscrições. O curso “Organize seu negócio” é o segundo que a SDE fornece aos munícipes desde o começo do ano, o primeiro foi o “Descomplique: Sua ideia de negócio”, realizado em janeiro.

Desde quando o atual secretário, Wanderley Bressan, assumiu a pasta no final de dezembro de 2021, a Secretaria está atuando diretamente em contato com microempreendedores e com quem deseja começar a empreender para uma nova aproximação, com ofertas de trilha de capacitação para empreendedores e potenciais empreendedores.

O secretário Wanderley Bressan falou sobre a parceria com o Sebrae. “Sempre que falamos de empreendedor, lembramos do Sebrae, um local que prepara a população para fazer sua disputa pelo negócio. Eles têm sido grandes parceiros e agora estamos juntos oferecendo cursos para os microempreendedores e potencias empreendedores que desejam iniciar seu negócio ou melhorar a gestão da sua empresa tornando seu negócio competitivo”, concluiu.

Assim como o curso “Descomplique”, o “Organize seu negócio” foi ministrado por profissionais do Sebrae. Os alunos tiveram a oportunidade de estudar conteúdos direcionados às áreas: Empreendedor de Sucesso; Formação de preço; Fluxo de caixa, Precificação; Marketing digital; Acesso ao crédito entre outros. O objetivo das trilhas de formação é capacitar potencias empreendedores a enxergar como empresários e aos já formalizados, organizar seu negócio da melhor forma e assim alavancar o crescimento da sua empresa.

Sebrae Aqui

Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, existe um posto de atendimento do Sebrae Aqui. É um local destinado aos empreendedores que desejam orientações sobre abertura e melhoria de empresas (MEI, ME e EPP) e serviços do MEI como: Formalização; Declaração Anual; Parcelamento da dívida, entre outros serviços.

Quem tiver interesse pode se dirigir até a sede da SDE, localizada na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa. Os atendimentos são de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Para saber mais sobre os próximos cursos siga a página da Prefeitura de Taboão da Serra no facebook e instagram @prefeituradetaboao.

Serviço:

Sebrae Aqui

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Atendimento de segunda a Sexta das 8h às 17h

Telefone: 4788-7888

Whatsapp: (11) 95336-9278