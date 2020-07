Em vídeo, idoso pede ajuda para encontrar filhos que moram em Taboão da Serra

Direto da redação

O vídeo de um senhor morando às margens da BR-174, no município de Cárceres em Mato Grosso, ganhou as redes sociais de vários taboanenses neste final de semana. Trata-se de “Seu Geraldo” Ferreira da Silva que está à procura dos filhos: Marco Antônio e Marco José, que seriam moradores de Taboão da Serra.

“Deus permita que eu ache eles”, diz Seu Geraldo ao homem que se identificou como Paulo Sérgio e fez a gravação. O Taboão em Foco conversou com ele por whatsapp para confirmar a veracidade e a data de gravação. “O vídeo é real e foi gravado há três dias [na quarta-feira, dia 15 de julho]”, respondeu.

No vídeo, a pessoa que faz a gravação afirma que Seu Geraldo não tem contato com os filhos desde 1984, ou seja, há 36 anos. Ele também cita o nome de sua ex-mulher. Caso você conheça, ou seja, alguma das pessoas citadas no vídeo, você pode ligar ou enviar whatsapp para o telefone (65) 9919-2486.