Embu Country Fest começa nesta quinta-feira (28) com entrada gratuita

Direto da redação

Nos dias 28, 29, 30/09 e 01/10 o chão do Parque Francisco Rizzo vai tremer!Nesta quinta-feira 28/9 aconteceu a abertura do Embu Country Fest, a maior festa do sertanejo da região.

O primeiro dia fica a cargo de Bruna Viola, com suas músicas que resgatam a tradição sertaneja. Latitude 10 e Rei da Cacimbinha abrem o festival e prometem animar o público. Dia 29/9, é a vez de Wesley Safadão, um dos maiores nomes da música brasileira atual, subir ao palco para alegrar a noite. Já no dia 30/9, o show fica por conta do cantor Leonardo e todo o romantismo dos seus mais de 40 anos de sucesso.

E fechando o festival com chave de ouro, no dia 1/10, será a vez da dupla Jorge e Mateus emocionar com suas melodias envolventes e letras que falam ao coração.

Além das atrações musicais, o evento contará com feira gastronômica, brinquedos e atividades recreativas para as crianças. Além disso, uma das grandes novidades deste ano é a apresentação de montaria. Os amantes do rodeio poderão apreciar as habilidades dos peões em desafios emocionantes.

Vale lembrar que todas as noites haverá segurança reforçada e a equipe do “Conta Comigo”, que dará apoio assistencial a eventuais casos de assédio sexual, importunação, discriminação racial ou homofobia. A equipe, que contará com servidores da Secretaria da Mulher, agentes da Guarda Civil Municipal, psicólogo e assistente social, estará identificada por crachá e camiseta.

A entrada para o evento é gratuita, mas os participantes deverão doar 1kg de alimento não perecível, que tem o objetivo de ajudar as famílias carentes da região. Em edições anteriores, toneladas de alimentos foram arrecadadas e distribuídas para entidades assistenciais.

Para garantir seu ingresso acesse sympla.com.br lembrando que menores de 16 anos só poderão entrar no evento se estiverem acompanhados dos responsáveis.

A partir das 18h do dia 28/9 até às 4h da manhã do dia 2/10, todas as linhas municipais oferecerão transporte gratuito.

Serviço:

Embu Country Fest

Dias 28, 29, 30/09, a partir das 20h

e 01/10, a partir das 15h

Parque Francisco Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390 – Quinhaú (próximo à rodoviária)

Grátis +1kg de alimento não perecível