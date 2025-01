Embu das Artes: Deslização de terra na Régis Bittencourt atinge veículos e interdita pista 

Direto da redação

Um deslizamento de terra ocorrido por volta das 23h50 de quinta-feira (16) na Rodovia Régis Bittencourt, no km 280, em Embu das Artes, interditou completamente a pista no sentido São Paulo e causou um grande congestionamento. Dois veículos foram atingidos pela força da terra, mas, felizmente, não houve vítimas.

As faixas começaram a ser liberadas por volta das 9h50 da manhã desta sexta-feira (17), mas o tráfego permanece lento devido ao reflexo do acidente. Às 12h10, o congestionamento atingia 44 quilômetros, com filas no sentido São Paulo entre os kms 331 e 280, e no sentido Curitiba entre os kms 539 e 541,5.

De acordo com a concessionária Arteris, que administra a rodovia, a faixa esquerda foi liberada, mas a faixa da direita e o acostamento continuam bloqueados. Os trabalhos de limpeza e desobstrução começaram às 4h da manhã, com a utilização de maquinário especializado para remover os detritos. O Corpo de Bombeiros e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) estão monitorando a situação.

Ainda não há informações sobre a causa do deslizamento, mas o local permanece com tráfego intenso, e a expectativa é de que o congestionamento persista até a tarde ou noite de hoje, devido à complexidade da limpeza do trecho afetado.

Os motoristas são orientados a ter paciência e a considerar rotas alternativas enquanto os trabalhos de liberação continuam.