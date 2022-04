Embu das Artes: Festa do Trabalhador terá shows, sorteio de moto e outras atrações

Direto da redação

A Festa do Trabalhador de Embu das Artes acontece neste domingo, dia 1° de maio, no Parque Francisco Rizzo com shows de Mato Grosso & Matias, Delluka Vieira, Gaab, diversos DJ’s e muito mais.

A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de 1 kg de alimento.

O radialista Fábio Teruel abre as celebrações do Dia do Trabalho à partir das 9h com seu exército azul para abençoar a celebração. Os shows musicais começam ao meio-dia.

O prefeito Ney Santos anunciou que o transporte municipal será gratuito neste domingo em homenagem ao Dia do Trabalho.