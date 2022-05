Embu das Artes: Festividade que celebra 105 anos de Margarida da Trindade começa nesta sexta (13)

Do site da PMETEA

O maracatu Nação Kambinda e seus amigos brincantes se apresentam em cortejo nos dias 13, 14, 15, 21 e 22 de maio, saindo do Teatro Popular Solano Trindade e chegando ao Centro Histórico da cidade, em frente ao Museu de Arte Sacra.

O evento acontece em comemoração aos 105 anos de Maria Margarida da Trindade (12 de maio), coreógrafa, terapeuta ocupacional, esposa de Solano Trindade e também fundadora do Teatro Popular Brasileiro no Rio de Janeiro em 1950, junto com seu marido e o sociólogo e historiador Edison Carneiro.

Num período no qual a Europa estava voltando “os olhos” para o Brasil e pesquisando o que o país estava criando como identidade cultural, Solano, Maria e o amigo Edison formaram um grupo composto por operários, estudantes e gente do povo, que acabou sendo convidado a mostrar seu trabalho em vários países europeus, divulgando danças típicas, músicas e ritmos de origem africanas, trazidas para o Brasil por negros escravos entre os séculos XVI e XIX.

O grupo batizado de Teatro Popular Brasileiro deu origem ao Teatro Popular Solano Trindade, fundado em 1975 em Embu das Artes, época que o movimento negro no Brasil ganhou mais repercussão.

SERVIÇO:

Teatro Popular Solano Trindade

Av. São Paulo, 176, Centro, Embu das Artes

Cortejo nos dias 13, 14, 15, 21 e 22 de maio, das 20 às 21h30