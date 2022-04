Embu das Artes: Gestão Ney Santos recebe 5 mil cestas básicas do Ministério da Cidadania

Do site da PMETEA

A Prefeitura de Embu das Artes recebeu 5 mil cestas básicas do Ministério da Cidadania, por meio dos projetos Ação Brasil e Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), que atenderão, em caráter complementar e experimental, às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional residentes em Embu das Artes, pois o município foi declarado em situação de emergência, o que foi reconhecido pelo governo federal.

A Secretaria de Desenvolvimento Social fará a distribuição após levantamento realizado pelos técnicos dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) para identificar as famílias em situação de extrema pobreza e insegurança alimentar cruzando os dados da base do CadÚnico. Após essa primeira etapa, as famílias beneficiadas serão comunicadas para receber as cestas nas Organizações da Sociedade Civil (OSC) parceiras do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, com dia e horário preestabelecido.

A Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), coordenada pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural (SEISP) do Ministério da Cidadania, objetiva a distribuição gratuita de Cestas de Alimentos de forma complementar a outras estratégias de fomento e acesso à alimentação, promovidas pelos órgãos responsáveis pelos públicos específicos atendidos pela ADA, conforme Portaria nº 527, de 26 de dezembro de 2017.