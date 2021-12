Embu das Artes recebe pela primeira vez a super roda-gigante iluminada

Por Samara Matos, na redação

Chegou em Embu das Artes, no último sábado (4), a Super Roda-gigante iluminada. A atração acontece no Parque do Rizzo de terça a sexta das 17h às 00h00 e sábado e domingo das 10h às 00h00. Crianças de 4 ou menores não pagam ingresso. Além disso, a cidade neste mês de dezembro está oferecendo transporte gratuito para quem sai do Natal Iluminado na Praça das Artes.

Em suma, o anúncio foi feito pelo prefeito Ney Santos durante a inauguração do Natal Iluminado e também nas redes sociais.

“Vem pra cá conhecer, juntamente com a Feira Gastronômica que acontece durante o mês de dezembro, sexta às 18h, sábado e domingo a partir do 12hoo com shows ao vivo. Lembrando, que em caso de tempo fechado e chuva será suspensa a roda-gigante”, escreveu Ney Santos em suas redes.

O Parque do Rizzo fica na Rua Alberto Giosa, 390 (km 282 da Rodovia Regis Bittencourt).