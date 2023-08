Embu das Artes se transformará numa vila viking neste domingo (20)

Direto da redação

Prepare-se para embarcar em uma experiência única pelo universo medieval, esotérico e místico, repleto de conexões e vivências na 2ª Feira Medieval de Embu das Artes, que acontecerá no dia 20/8, domingo, no Parque do Lago Francisco Rizzo. Com inúmeros expositores, o evento promete surpreender novamente o público de todas as idades.

A festividade contará com apresentações de dança do ventre, cigana, medieval, shows de música folk, celta e rock retrô, seres encantados, demonstrações de lutas, arquearia, artesanato, oraculista, tatuagem (flash day), produtos temáticos, moda, gastronomia e muito mais. Realizado por Valquiria Ganacevich, a Feira Medieval tem entrada gratuita e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo.

Serviço:

2ª Feira Medieval de Embu das Artes

Parque do Lago Francisco Rizzo

Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú

Grátis