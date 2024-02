Direto da redação

No dia 18 de fevereiro a partir das 12h no Parque do Rizzo o cantor Léo Santana estará presente na festa de 65 anos da cidade de Embu das Artes. O prefeito Ney Santos anunciou em suas redes socias que o evento é gratuito.Além do cantor Léo Santana, a festa contará com um trio elétrico, Latitude 10 e muito mais.

Os ingressos dev em ser retirados clicando aqui.

Outras atrações:

Banda Latitude 10

Rei da Cacimbinha

DJ Masterxel

DJ Martini