Embu e Taboão passam a contar com 30 novos ônibus

As cidades de Embu das Artes e Taboão da Serra passaram a contar com 30 novos ônibus em linhas da EMTU. A operação dos novos coletivos começou nesta segunda-feira, dando prosseguimento à renovação da frota das linhas intermunicipais.

Os veículos, de três portas do lado direito e 13,4 metros de comprimento, são do modelo Caio Apache Vip V com chassis Mercedes-Benz 1726L. Eles contam com itens como ar condicionado, suspensão a ar, vidros colados e tomadas USB.

Cinco linhas da Viação Pirajuçara, que adquiriu os novos ônibus, foram contempladas nesta renovação. Elas ligam Embu e Taboão à São Paulo e Osasco. Veja as linhas beneficiadas: