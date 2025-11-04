EMEB Dr. Anísio Dias dos Reis recebe novo mobiliário e entra na fase final de revitalização

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra entregou nesta segunda-feira, 3 de novembro, 350 novas carteiras escolares para a EMEB Dr. Anísio Dias dos Reis, no Jardim Saint Moritz. A ação faz parte do programa Escola Mais Bonita, que vem promovendo melhorias estruturais e de mobiliário em unidades da rede municipal de ensino.

Além das carteiras, a escola também receberá mesas e bancos novos para o refeitório, além de mesas e cadeiras para os professores, garantindo mais conforto e funcionalidade aos espaços escolares.

Totalmente revitalizada, a EMEB Dr. Anísio Dias dos Reis passou por uma ampla reforma: telhado renovado, pintura completa das salas de aula, troca dos pisos, revitalização da quadra poliesportiva e recuperação do parquinho infantil.

“Através do Programa Escola Mais Bonita, estamos recebendo os kits de carteiras que vão compor a reforma da nossa escola, que está no período final. Nossa eterna gratidão por todo o empenho da Prefeitura, da Secretaria de Educação, através do Secretário Luciano Corrêa, por tudo o que tem feiro em nossa comunidade.”, declarou o diretor da escola, Benedito Esequiel.

De acordo com o secretário Luciano Corrêa, a escola está nos ajustes finais das melhorias para que crianças e educadores possam usufruir de um ambiente mais bonito, seguro e acolhedor. “Estamos cuidando de cada detalhe para que nossos alunos e professores estejam em uma escola renovada, com estrutura adequada e mobiliário de qualidade. O Escola Mais Bonita é um compromisso com a valorização da educação pública”, destacou.