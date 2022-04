Emprega Taboão disponibiliza 122 vagas de emprego e estágio

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra (SDE) oferece nesta semana, através do Emprega Taboão, 122 oportunidades de emprego e estágio. Das vagas de emprego, 108 são para ampla concorrência e uma é exclusiva para pessoas com deficiência (PCD). Há 12 vagas de estágio e uma para Menor Aprendiz.

Para se candidatar, o morador de Taboão da Serra que atender ao perfil ofertado deve comparecer pessoalmente na unidade sede da SDE, na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa ou na unidade Pirajuçara do Emprega Taboão, na Estrada Kizaemon Takeuti, 1987. As oportunidades são válidas até sexta-feira, 08/04.

Para pessoas com deficiências (PCD) é oferecida uma vaga para atendente de restaurante.

Além disso, são disponibilizadas 10 vagas para alunos de Ensino Médio Técnico em Auditoria, uma (1) vaga para estágio em Segurança do Trabalho e uma para estágio para secretária odontológica. Para Menor Aprendiz é disponibilizada uma vaga para ajudante de mecânico e é necessário estar cursando Ensino Médio no período noturno.

Para ampla concorrência são 108 vagas disponíveis: sendo 21 para Motorista de Ônibus Articulado – categoria E; Seis (6) para Montador de Móveis; Três (3) para Ajudante de Serralheria e Civil; Ajudante Geral Construção Civil; Auxiliar de Serviços Gerais; Operador de Telemarketing Ativo; Pedreiro; Pintor e Televendedor. Há duas (2) vagas para cada um dos seguintes cargos: Açougueiro, Ajudante de Confeitaria; Ajudante Geral (Carga e Descarga); Controlador de Acesso; Encarregado de Obra; Fiscal de Loja; Manicure; Marceneiro; Servente de Obra, Torneiro Mecânico e Vendedor Externo e Interno.

Para cada uma das vagas a seguir são oferecidas uma (1) oportunidade: Assistente Administrativo; Assistente Administrativo/Financeiro; Assistente Administrativo de Vendas; Assistente de PCP – Produção Industrial; Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Instalação de Sistema de Segurança (CFTV e Outros); Auxiliar Técnico; Banhista e Tosador; Borracheiro; Chefe de Seção I – Perecíveis; Controlador de Acesso (Noturno); Costureiro de Ajustes e Consertos; Cozinheiro (Noturno); Encanador; Estoquista (com experiência em peças auto); Estoquista (com conhecimento sistema tec food); Jardineiro; Motorista de Ônibus – categoria D; Mecânico Auto (Diesel); Mecânico Automotivo; Mecânico de Manutenção; Meio Oficial Mecânico Auto; Meio Oficial Mecânico Auto (Diesel); Motorista Caminhão HR, Motorista Carreteiro; Motorista de Caminhão Pipa – Categoria D; Motorista de Caminhão Rollon; Operador de Estacionamento; Operador de Máquina Corte e Vinco; Pedreiro Azulejista; Pintor Automotivo; Serralheiro; Supervisor; Tapeceiro; Técnico de Informática; Técnico de Manutenção; Técnico Instalador de Sistema de Segurança e Tosador (com experiência).

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan, a divulgação de vagas de emprego são boas oportunidades para os taboanenses. “A Secretaria de Desenvolvimento Econômico firma constantes parcerias com empresas da região para ofertar aos nossos munícipes oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Essas oportunidades estão hoje disponíveis no Emprega Taboão, um programa do Governo Municipal que faz não apenas a captação de vagas e processos seletivos, mas também auxilia os munícipes que precisam elaborar um currículos e outras orientações relacionadas ao mundo do trabalho”, dissse.

Para mais informações sobre as vagas e serviços ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entre em contato pelo telefone (11) 4788-7888, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço:

Emprega Taboão – Unidade Pirajuçara

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-7888

De segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00