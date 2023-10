Emprega Taboão e Grupo Muffato realizam seleção com mais de 200 vagas esta semana

Direto da redação

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) de Taboão da Serra, em parceria com o Grupo Muffato, realiza nesta terça, quarta e quinta-feira, dias 17, 18 e 19/10, processos seletivos para o preenchimento de mais de 200 vagas para a unidade Max Atacadista do Butantã. As seleções serão das 08h30 às 11h e das 14h às 17h, na Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519, Jardim Peri Peri – São Paulo (altura do 3.300 da Av. Eliseu de Almeida – antigo Makro).

As oportunidades são para ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCD), sem restrição quanto ao sexo, para os seguintes cargos: Operador de Loja (50 vagas); Repositor (76 vagas); Agente de Prevenção de Perdas (16 vagas); Açougueiro (15 vagas); Auxiliar de Padaria (15 vagas); Ajudante de Armazenamento (15 vagas); e Zelador (15 vagas).

As vagas efetivas, para trabalhar em regime de escala 6×1, das 14h às 22h30. O salário é a partir de R$1.790,00 e são oferecidos os benefícios de VT, VA e SV.

Para participar é necessário ter 18 anos ou mais, ser alfabetizado e não é preciso ter experiência na função.

Interessados devem comparecer munidos de documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de trabalho (física ou digital), currículo atualizado e caneta.

“A nova unidade da rede Max Atacadista trará ainda mais desenvolvimento para a nossa região. Em nome do prefeito Aprígio, agradeço a parceria que possibilitará o ingresso de muitos taboanenses no mercado de trabalho”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan.

Sobre o Grupo

O Max Atacadista é a bandeira de atacarejo do Grupo Muffato, que permite ao consumidor comprar mais produtos pagando menos, por meio da oferta do preço de atacado direto ao consumidor. O Grupo Muffato está entre as maiores redes varejistas do país e atua em 39 cidades entre Paraná e São Paulo e emprega aproximadamente 19 mil colaboradores diretos.

Serviço:

Processo seletivo – Max Atacadista

Dias 17, 18 e 19/10

Horários: das 08h30 às 11h e das 14h às 17h

Local: Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519, Jardim Peri Peri – São Paulo (altura do 3.300 da Av. Eliseu de Almeida – antigo Makro)