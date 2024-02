Emprega Taboão e McDonald’s realizam processo seletivo na próxima terça-feira (27)

Direto da PMTS

Os moradores de Taboão da Serra com 18 anos ou mais que buscam pelo primeiro emprego ou por colocação no mercado de trabalho terão uma excelente oportunidade na terça-feira, 27/02. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), através do Emprega Taboão, se uniu ao McDonald’s e promoverá um processo seletivo para Atendente de Restaurante (masculino). A seleção será às 09h30, na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa, com distribuição de senhas a partir das 08h30.

Para participar não é necessário ter experiência na função, basta ter 18 anos ou mais, Ensino Médio Incompleto e levar documento oficial com foto, comprovante de endereço, carteira de trabalho (física ou digital), currículo atualizado e caneta.

Os contratados farão atendimento aos clientes, preparação de lanches, dentre outras atividades. As vagas são efetivas, para trabalhar em regime de escala 6×1, no período noturno. O salário médio é de R$1.200,00 e a empresa também oferece os benefícios de Vale Transporte, Seguro de Vida e Assistência Médica.

“A pedido do Prefeito Aprígio, nós da SDE, seguimos com o compromisso de garantir oportunidades para todos os taboanenses. Mais uma vez firmamos parceria com o McDonald’s para realizar um processo seletivo e beneficiar tanto quem buscar por uma colocação profissional, quanto o empresariado da nossa região”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan.

Serviço:

Processo Seletivo – Atendente de Restaurante (masculino)

Data: 27/02, às 09h30 (distribuição de senhas às 08h30)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Ros

Telefone: (11) 4788-7888