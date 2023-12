Emprega Taboão e RaiaDrogasil realizam processo seletivo com 25 vagas

Direto da PMTS

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) da Prefeitura de Taboão da Serra, em parceria com a RaiaDrogasil, realiza na terça-feira, 12/12, processos seletivos para os cargos de Atendente I e Orientador de Loja. As seleções acontecerão na sede da SDE (Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa), em dois horários, às 09h e às 13h, com distribuição de senhas 30 min antes. As oportunidades também contemplam pessoas com deficiência física ou motora.

O objetivo dos processos é preencher 25 vagas, sendo 15 oportunidades para Atendente I e 10 para Operador de Loja. Para o primeiro cargo, é preciso ter Ensino Médio Completo, já o segundo exige pelo menos o Ensino Fundamental Completo. Ambas as oportunidades não exigem experiência na função.

Para participar, é necessário comparecer em um dos dois horários, munido de documento oficial com foto, comprovante de endereço, carteira de trabalho (física ou digital), currículo atualizado e caneta.

Todas as vagas são efetivas, para trabalhar em lojas de Taboão da Serra e região, em regime de escala 6 X 1 e horário a ser definido. A empresa oferta salário de R$1.701,00, além dos benefícios de Vale Transporte, Vale Alimentação, Auxílio Médico, Auxílio Odontológico, Participação no Lucros e Resultados (PLR), entre outros.

Os selecionados para o cargo de Atendente I farão atendimento ao público, auxiliando no esclarecimento de dúvidas, operação de caixa e ajudando no recebimento, reposição e organização de mercadorias. Já os contratados para Orientador de Loja, farão atendimento aos clientes e controle de acesso.

“No Governo Aprígio sempre buscamos parcerias para possibilitar aos nossos munícipes boas oportunidades de emprego e, desta vez, com a RaiaDrogasil, não será diferente. É uma das maiores varejistas do país que está de portas abertas para quem quer crescer e tem o propósito de cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida”, destaca o secretário de SDE, Wanderley Bressan.

Serviço:

Processo Seletivo – RaiaDrogasil

Atendente I e Orientador de Loja

Data:12/12

Horário: às 09h e às 13h (distribuição de senhas 30 min antes do início)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa