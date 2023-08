Emprega Taboão promove seleção para Controlador de Acesso nesta quinta-feira (17)

Direto da redação

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) da Prefeitura de Taboão da Serra, realiza nesta quinta-feira, 17/08, processo seletivo para contratação de Controladores de Acesso. A seleção será na sede SDE, na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa, e haverá distribuição de senhas das 08h30 às 09h30.

Para participar é necessário ter pelo menos Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 6 meses na função, além de ser comprometido(a), ágil e saber trabalhar em equipe.

No dia do processo seletivo é preciso levar documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de trabalho física ou digital, currículo atualizado e caneta.

Os contratados serão responsáveis por monitorar e controlar o acesso de pessoas, veículos e prezar pela segurança do local. As vagas são efetivas, para trabalhar em escalas e horários a serem definidas junto a empresa contratada que oferece salário de R$ 1.703,00 e os benefícios de Vale Transporte (VT), Vale Refeição (VR) e Vale Alimentação (VA).

“Taboão da Serra é a Cidade das Oportunidades e através de parcerias com empresas ajudamos nossos munícipes a encontrar posições no mercado de trabalho, garantindo sustento, renda e tantos outros benefícios. O Governo Aprígio preza por devolver a dignidade aos nossos moradores e é isto o que fazemos”, afirma o secretário de SDE, Wanderley Bressan.

Serviço:

Processo seletivo – Controlador de Acesso

Data: 17/08, às 09h (distribuição de senhas das 08h30 às 09h30)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho: Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa