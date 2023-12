Emprega Taboão realiza nova seleção com 22 vagas na quarta-feira (13)

Direto da PMTS

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) de Taboão da Serra, realiza nesta quarta-feira, 13/12, novos processos seletivos com 22 vagas, sendo 15 para Auxiliar de Limpeza, cinco para Auxiliar de Manutenção (Masculino) e duas para Monitor Aquático. As seleções acontecem na sede da SDE, na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa, em dois horários, às 09h e às 13h, com entrega de senhas 30 minutos antes.

Para participar, é necessário atender aos critérios das vagas e comparecer munido de documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de trabalho física ou digital, currículo atualizado e caneta.

“Para quem está em busca de um novo emprego, essas são excelentes oportunidades que o Emprega Taboão traz para os taboanenses. Com apoio do nosso prefeito Aprígio, realizamos a captação de vagas em empresas que buscam por profissionais e fazemos a ponte com aqueles que querem trabalhar”, destaca o secretário Wanderley Bressan (SDE).

Confira mais informações sobre as oportunidades:

AUXILIAR DE LIMPEZA – 15 VAGAS

– Vaga efetiva, para trabalhar no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, em regime de escala 6×1 ou 12×36, com horários à definir.

– Irá atuar com limpeza hospitalar e de banheiros.

– Não é necessário ter experiência. Ser Alfabetizado, atencioso, comprometido, responsável e saber trabalhar em equipe.

– Salário: R$ 1.481,56 + Benefícios: VT, VR, VA e insalubridade.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (Masculino) – 05 VAGAS

– Vaga efetiva, para trabalhar de segunda a sexta em horário comercial, para trabalhar próximo à Estação Hospital São Paulo – Linha 5-Lilás do Metrô.

– Irão atuar fazendo trabalhos de pedreiro, pequenos reparos, alvenaria, elétrica, hidráulica, carpintaria e pintura.

– Não é necessário ter experiência na função, ser comprometido, responsável e ter vontade de aprender.

Escolaridade mínima: Alfabetizado

– Salário: R$ 1.454,91 + Benefícios: VT, VR, VA.

MONITOR AQUÁTICO – 02 VAGAS

– Vaga efetiva, para trabalhar em São Paulo, em regime de escala 6 X 1, horário noturno.

– Será responsável por monitorar ambientes aquáticos, realizar atividades de salvamento e prevenção de afogamentos, além de zelar pela integridade das pessoas que estiveem usando a piscina.

– Não é necessário ter experiência na função, ter certificado de Salva Vidas ou Guarda Vidas (terá teste prático), ser atencioso, comprometido, responsável e saber trabalhar em equipe.

– Salário: R$ 1.870,94 + Benefícios: VT, VA, Refeição no local.

Serviço:

Processos seletivos – Emprega Taboão

Data: 13/12, às 09 e às 13h (distribuição de senhas 30 min antes)

Cargos: Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção (Masculino), Monitor Aquático

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) – Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa.