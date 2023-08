Emprega Taboão realiza processo seletivo para o McDonald’s na sexta-feira 01 de setembro

Direto da redação

Nesta sexta-feira, 01/09, às 09h, o Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Taboão da Serra (SDE) realizará um processo seletivo para Atendente do McDonald’s. A seleção será na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa, com distribuição de senhas das 08h30 às 09h30.

Para participar da seleção com a empresa que administra as unidades do McDonald’s do Pirajuçara e Campo Limpo, é preciso ter 18 ou anos ou mais, Ensino Médio completo ou cursando e não é necessário ser ter experiência na função. Interessados devem comparecer munidos de documento oficial com foto e CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho física ou digital, currículo atualizado e caneta.

As pessoas contratadas farão o atendimento de clientes anotando pedidos, recebendo pagamento, preparando lanches, entre outras atribuições. A vaga é efetiva para trabalhar em regime de escala e horário a definir. O salário também sera definido junto à empresa que também oferece Vale Transporte (VT), refeição no local, Plano de Carreira e bonificação semanal.

“A rede McDonald’s é uma das parceiras da Prefeitura de Taboão da Serra que tem auxiliado nossos munícipes a encontrarem oportunidades no mercado de trabalho. Esta com certeza será mais uma seleção de sucesso e muitas pessoas conseguirão a tão sonhada vaga de emprego. Desejo a todos os candidatos boa sorte e contem com a gente”, afirma Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Serviço:

Processo seletivo – Atendente do McDonald’s

Data: 01/09 (sexta-feira), às 09h (entrega de senhas das 08h30 às 09h30)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Informações: (11) 4788-7888