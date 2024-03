Emprega Taboão realiza seleção nesta sexta-feira (8) com 30 vagas em parceria com o Grupo Madero

Diretora PMTS

Nesta sexta-feira, 08/03, o Emprega Taboão em parceira com o Grupo Madero irá promover um processo seletivo com 30 vagas para Auxiliar de Restaurante. A seleção será às 09h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa. Haverá distribuição de senhas das 09h às 10h30.

As oportunidades em diversas unidades do Grupo Madero são tanto para ampla concorrência, quanto para Pessoas com Deficiência (PcD), podendo concorrer às vagas quem tenha deficiência motora (encurtamento ou amputação de membro), visual (monocular) ou perda auditiva bilateral.

Para participar, é necessário ter Ensino Fundamental Completo, ser maior de 18 anos e não é preciso ter experiência na função. É desejável ser comprometido, ter disposição, vontade de aprender e saber trabalhar em equipe. Os candidatos devem levar documento oficial com foto, comprovante de endereço, Carteira de Trabalho (física ou digital), currículo atualizado e caneta.

O contratados irão auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, bebidas, montagem de pratos, embalagens e outras atividades pertinentes ao cargo.

O Grupo Madero oferta salário entre R$ 1.412,00 e R$ 2.009,00, além dos benefícios de Vale Transporte, Seguro de Vida, Assistências Médica e Odontológica, alimentação no local, Plano de Carreira e Moradia.

Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, agradece a parceria. “Em nome do prefeito Aprígio, agradeço ao Grupo Madero por confiar no trabalho do nosso Emprega Taboão e por possibilitar aos taboanenses oportunidades de geração de renda, através do mercado de trabalho”, ressalta.

Serviço:

Processo Seletivo – AUXILIAR DE RESTAURANTE (Masculino/Feminino)

Data: 08/03, às 09h (distribuição de senhas das 09h às 10h30)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Informações: (11) 4788-7888