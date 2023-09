Emprega Taboão realiza seleção para Auxiliar de Limpeza do McDonald’s nesta quinta-feira (14)

Da PMTS

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) da Prefeitura de Taboão da Serra, realiza nesta quinta-feira, 14/09, processo seletivo em parceria com o McDonald’s para o cargo de Auxiliar de Limpeza. A seleção será às 09h (com distribuição de senhas das 08h30 às 10h), na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa.

Para participar, não é necessário ter experiência na função. Basta ter 18 anos ou mais, Ensino Médio Completo ou cursando, bom relacionamento interpessoal, ser responsável e saber trabalhar em equipe.

Interessados devem comparecer munidos de documento oficial com foto e CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho física ou digital, currículo atualizado e caneta.

As vagas são efetivas para trabalhar em unidades do McDonald’s nas imediações de Taboão da Serra, em regime de escala 6×1, em horário a ser definido. Os contratados atuarão na limpeza do estabelecimento, bem como das dependências do restaurante.

A empresa oferece salário de R$6,00 por hora, bônus semestral, além de Vale Transporte (VT), Seguro de Vida (SV) e refeição no local.

“Novamente anunciamos um processo seletivo com o McDonald’s, uma empresa parceira, que tem nos ajudado a garantir vagas de emprego para os moradores de Taboão da Serra e da nossa região. Essa parceria só reforça o comprometimento do Governo da Reconstrução para com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, através da geração de emprego e renda. Juntos, estamos fazendo a diferença e oferecendo caminhos para um futuro melhor”, destacou o secretário Wanderley Bressan (SDE).

Serviço:

Processo seletivo – Auxiliar de Limpeza McDonald’s

Quando? 14/09 (quinta-feira)

Horário: 09h (distribuição de senhas das 08h30 às 10h)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Informações: (11) 4788-7888