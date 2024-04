Emprega Taboão realiza seleção para Auxiliar de Serviços Gerais em 24 de abril

Por Vera Sampaio, da PMTS

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), realiza na quarta-feira, 24/04, às 9h30, processo seletivo para contratação de Auxiliar de Serviços Gerais. A seleção para ambos os sexos será na sede da SDE (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa), com distribuição de senhas a partir das 9h.

Para se candidatar a uma das vagas, os munícipes devem ter Ensino Fundamental Completo, 20 anos ou mais, experiência na função, sendo desejável ter bom relacionamento interpessoal, ser atencioso, prestativo e saber trabalhar em equipe.

É necessário levar documento oficial com foto, comprovante de endereço, Carteira de Trabalho (física ou digital), currículo atualizado e caneta.

As vagas são efetivas, para trabalhar de segunda a sábado, em horário a definir, em Taboão da Serra. Os contratados irão executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene, conservação do ambiente e coleta de lixo. Além do salário, a empresa oferta como benefícios Vale Transporte, Vale Refeição e Vale Alimentação.

“Desejo a todos os candidatos muito sucesso neste processo seletivo. Taboão da Serra é a Cidade das Oportunidades e seguiremos, em parceria com empresas da nossa região, abrindo portas para todos que desejam ingressar no mercado de trabalho, mudar de carreira ou mesmo empreender”, comenta o prefeito Aprígio.