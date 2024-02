Emprega Taboão seleciona Ajudantes de Produção nesta quinta-feira (22)

Direto da PMTS

Nesta quinta-feira, 22/02, o Emprega Taboão realizará um processo seletivo para o cargo de Ajudante de Produção (masculino). A seleção será às 09h30, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa. Haverá distribuição de senhas até às 09h.

Para participar do processo é necessário ter Ensino Médio Completo, experiência na função, ser atencioso, comprometido, responsável, interessado e saber trabalhar em equipe.

As vagas são efetivas, para atuar em linha de produção, de segunda a sábado, em horário a ser definido. Além do salário, a empresa oferece Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica e Odontológica.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), Wanderley Bressan, destaca que o Governo Municipal continua trabalhando para oferecer oportunidades para os munícipes.

“É meu compromisso e do Prefeito Aprígio fazer de Taboão da Serra a Cidade das Oportunidades. Por isto, seguimos fechando parcerias com empresas da nossa região para possibilitar aos moradores o ingresso no mercado de trabalho. Desejo a todos os candidatos muito sucesso. Contem com nosso mandato”, destacou Wanderley Bressan.

No dia da seleção é necessário levar documento oficial com foto, comprovante de endereço, carteira de trabalho (física ou digital), currículo atualizado e caneta.

Serviço:

PROCESSO SELETIVO – Ajudante de Produção (Masculino)

Quando? 22/09, às 09h30 (Distribuição de senhas até às 09h)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Informações: (11) 4788-7888