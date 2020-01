EMTU adia reajuste da tarifa dos ônibus intermunicipais

Por Samara Matos, na redação

A tarifa dos ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), não foi reajustada neste domingo (19), por motivo, que ainda estão sendo feitos cálculos em relação a algumas tarifas e integrações. Por isso, as tabelas com os novos valores ainda não foram divulgadas. Até o momento a EMTU não divulgou a data das novas tarifas.

Na segunda-feira, 13 de janeiro, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, enviou comunicado de reajuste ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado Cauê Macris. Com as área de atuação do serviço – São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Baixada Santista, Campinas e Sorocaba.

Além das linhas de ônibus intermunicipais, estão sendo feitos os cálculos para ajuste nos valores do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) da Baixada Santista e dos ônibus e trólebus operados pela Metra no Corredor ABD.