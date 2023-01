EMTU deve cancelar em janeiro linha 412 que liga Embu das Artes ao Terminal Rodoviário do Tietê

Direto da redação

A EMTU deve cancelar a linha 412 já neste mês. O serviço ligava o bairro do Jardim São Marcos, em Embu das Artes, ao Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. A Secretaria de Transportes Metropolitanos oficializou o estudo nesta sexta-feira.

Oficialmente a pasta trata como “incorporação” por parte das linhas 078 e 125. No entanto, além de serem serviços diferentes, as linhas percorrem apenas pouco menos da metade do trajeto da linha retirada. Quem quiser prosseguir adiante do Terminal Vila Sônia, por exemplo, deverá fazer integrações.

Inicialmente paralisada por conta das férias escolares, a linha estava operando nos horários de pico, atendendo moradores de Embu e Taboão que trabalham no distrito de Pinheiros ou que emarcavam na Rodoviária do Tietê. Ela era operada pela Viação Pirajuçara.

Com a retirada da linha 412 e com os ainda rumores do fim definitivo da linha 308, a Área 1 da EMTU passa a ser a única subdivisão das operações da EMTU a ficar sem o serviço seletivo, uma vez que as áreas 2, 3, 4 e 5 da Grande São Paulo, além das outras regiões metropolitanas, dispõem do serviço.