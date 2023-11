Enel não dá previsão para volta da energia elétrica em Taboão da Serra

Direto da Redação

As consequências da forte chuva da última sexta-feira (4) ainda prejudica milhares de moradores de Taboão da Serra, que continuam sem energia elétrica. E para piorar, agora também sofrem com a falta de água, já que a Sabesb informa que a “ falta de energia paralisou instalações e estações elevatórias da empresa”.

Bairros como Jardim Santo Onofre, São Judas, Parque Pinheiros, Jardim São Miguel entre tantos, sofrem sem nenhum tipo de resposta ou previsão do restabelecimento da energia.

“No Condomínio Serra Verde em Taboão da Serra estamos sem luz desde sexta-feira às 17h. E agora estamos sem água. Nossos chamados na Enel são cancelados, sem serem resolvidos. Nossos alimentos na geladeira já estragaram, a bomba de água, não consegue funcionar por falta de energia, crianças sem escola! Pedimos socorro”, diz Danielli, moradora do condomínio.

Questionada pelo Taboão em Foco, a Enel não deu qualquer previsão e se limitou a dizer que seguem trabalhando e que a maioria dos clientes terão energia até amanhã, mas não garantem que Taboão da Serra o reestabelecimento completo.

Segue nota atualizada da Enel.

A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para mais de 76% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado após o vendaval da última sexta-feira. Até o momento, cerca de 1,6 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de cerca 2,1 milhões afetados na última sexta-feira.

O vendaval que atingiu a área de concessão no dia 03 de novemebro foi o mais forte dos últimos anos e provocou danos severos na rede de distribuição. Técnicos da companhia seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e restabelecer o serviço para a grande maioria dos clientes até a próxima terça-feira, conforme anunciado em reunião com o prefeito de São Paulo na tarde de ontem.

Devido à complexidade do trabalho para reconstrução da rede atingida por queda de árvores de grande porte e galhos, a recuperação ocorre de forma gradual. Em atuação conjunta com Corpo de Bombeiros, Prefeitura e outras autoridades, a companhia tem priorizado os casos mais críticos, como serviços essenciais e a conexão das escolas onde seriam aplicadas as provas do ENEM.

A Enel São Paulo seguirá com a mobilização total dos profissionais e reforço em várias frentes, como call center e operação de campo. A companhia orienta que os clientes acessem os canais digitais da companhia para abrir chamado de falta de luz, por meio do app Enel São Paulo e agência virtual do site www.enel.com.br.