Enel realiza ação para troca de geladeiras e lâmpadas no Jardim Leme nesta segunda-feira (11)

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, vai realizar, no dia 11 de março, um total de 200 visitas para diagnósticos energéticos no bairro Jardim Leme, na zona oeste de São Paulo.

Durante as visitas porta a porta, os agentes da companhia vão realizar pesquisa para o preenchimento do diagnóstico energético visando a futura troca de geladeira e lâmpadas de LED.

Os clientes também podem comparecer presencialmente na Associação Amigos de Bairro Jardim Sampaio, Leme e Suína, no endereço Rua Júlio César Acosta Chimenez, 44 – Jardim Leme, Taboão da Serra, das 9h às 16h, para realização de cadastro junto à companhia. Para participar da troca de geladeiras, os clientes precisam estar adimplentes com a distribuidora.

A iniciativa faz parte do projeto Enel Compartilha Eficiência Energética, que atua em 11 frentes diferentes voltadas ao consumo consciente e eficiência energética. As ações visam a melhoria da qualidade de vida de famílias de baixo poder aquisitivo, buscando a redução do consumo de energia e a conscientização ambiental.

A programação engloba também orientações sobre o descarte correto dos aparelhos antigos e a reciclagem de materiais, como plásticos, aços, cobres, alumínios, isolamentos térmicos, óleos e compressores.

“Essa atividade visa beneficiar as famílias da região oeste de São Paulo. As geladeiras novas são mais eficientes e ajudam na redução do consumo de energia e na diminuição de emissão de CO2 na atmosfera, um dos gases responsáveis pelo agravamento do efeito estufa”, diz a gerente de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo, Solange Mello.

