Enem 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro; inscrições começam no dia 27 de maio

O calendário oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foi divulgado na última segunda-feira (13) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições para a prova estão acessíveis a partir de 27 de maio e devem ser realizadas até 7 de junho, exclusivamente pela página do participante no site do Inep.