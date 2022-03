Entenda: Vladimir Putin é ‘persona non grata’ em Embu das Artes?

Por Allan dos Reis, direto da redação

É bem provável que você tenha visto nos últimos dias essa montagem abaixo, onde afirma que os vereadores de Embu das Artes aprovaram requerimento tornando o presidente russo Vladimir Putin “persona non grata” por ter declarado guerra e invadido a Ucrânia há cerca de um mês.

A postagem viralizou nas redes sociais. O jornalista e apresentador Milton Neves postou. “Bem feito, Putin, procurou e achou! Agora, seo Boizinho Nelore, vc sifu!”, postou. O sociólogo Emir Sader ironizou. “Fim da guerra”.

Mais tarde, Neves corrigiu. “É Fake News, estão me informando. Assim, peço desculpas e essa “estória” agora vira piada, alegria da internet. E viva a séria CM de Embu das Artes!”.

O Taboão em Foco conversou com o presidente Renato Oliveira (MDB), que negou qualquer discussão em torno deste tema durante as sessões. A Câmara de Embu das Artes divulgou nota oficial criticando o fakenews.

Rua Rússia vira Rua Heróis Ucranianos

Na sessão da semana passada, dia 16, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 14/2022 de autoria do vereador Renato Oliveira, que altera o nome da Rua Rússia para Rua Heróis Ucranianos no Jardim Mimás. O projeto vai para sanção – ou não – do prefeito Ney Santos (Republicanos).

NOTA OFICIAL

É com pesar que temos acompanhado os diversos compartilhamentos de uma postagem nas redes sociais citando “a unanimidade dos vereadores de Embu” supostamente tendo “declarado o Presidente Vladimir Putin persona non grata no município”.

Muito embora os vereadores desta Casa certamente condenem a guerra entre Rússia e Ucrânia, a informação contida é falsa: nunca houve qualquer votação nesse sentido, uma vez que os representantes do município priorizam dar atenção às questões locais, ocorridas diuturnamente.

Ressaltamos que repudiamos as fake News e que, aliás, priorizamos a transparência e acesso à informação por parte de qualquer cidadão que tenha interesse. Essa informação, inclusive, pode ser checada facilmente no nosso site, já que todas as votações ocorridas na Casa constam nos documentos de

Ordem do Dia, bem como nas Sessões Plenárias, ocorridas às quartas-feiras, e que ficam gravadas, podendo ser acessadas pelo nosso site.

Veja abaixo algumas postagens:

Bem feito, Putin, procurou e achou! Agora, seo Boizinho Nelore, vc sifu! pic.twitter.com/WsN4ynXFye — Milton Neves 🏳️ (@Miltonneves) March 22, 2022

Cara, imagina o Putin chegando e querendo visitar a ferinha de Embu e os guardas tendo que retirar ele na frente de todo mundo. Isso seria um vexame mundial, eles estão certos. Já podemos dormir em paz com a chegada da paz mundial. — Henrique (@henri_que_silva) March 21, 2022