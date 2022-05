Equipe de Futsal Feminino de Taboão da Serra participará da Conmebol Libertadores 2022

Direto da redação

A equipe de Futsal Feminino de Taboão da Serra, Taboão Magnus, foi convocada para participar da Conmebol Libertadores de Futsal Feminino 2022. Os jogos acontecerão em Cochabamba, na Bolívia, de 4 a 11 de junho. No Brasil, a Taboão Magnus conquistou a vaga no campeonato internacional e irá representar o país, diante a vitória sobre o Leoas na Serra na Supercopa de Futsal Feminino, em 2021.

A Libertadores é organizada pela Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol) e será composta por 10 países, divididos em duas chaves com cinco times cada uma. Além do Taboão Magnus, que representará o Brasil, participarão equipes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

A treinadora da equipe, Cris Souza, comentou a alegria que é participar de um campeonato internacional, representando o futsal feminino do Brasil. “Representar o Brasil durante a Libertadores, é algo muito importante para a nossa equipe. O nosso futsal tem se desenvolvido muito bem e se tornado um futsal imponente, forte e bonito de se ver. Estou muito orgulhosa de toda a nossa equipe, temos trabalhado muito com as meninas. Vamos desenvolver mais uma vez esse trabalho com muita determinação”, explicou.

A ala Luana Moura, que esteve entre as 10 melhores jogadoras de futsal do mundo pela Futsal Planet Awards 2021, comemorou a indicação através da redes sociais. “Estamos felizes, emocionadas, sonhamos juntas e aqui estamos comemorando nossa vaga. A certeza que temos é de que não vai faltar comprometimento, entrega, vontade de querer vencer, seguimos buscando evolução. Com os pés nos chão, vamos nos manter focadas no melhor para o Futsal Feminino Taboão da Serra”, contou.

O prefeito Aprígio deu o seu apoio para a equipe e desejou sucesso. “Vocês têm construído uma forma de jogar muito bonita. Estão mostrando o poder do futsal de Taboão da Serra, deixando um legado para a cidade e incentivando as crianças. Desejo muito sucesso para vocês e contem sempre com o apoio da Prefeitura”, finalizou.

O secretário de Esportes Olívio Nóbrega também parabenizou a equipe e desejou sucesso. “O esporte, assim como o trabalho, tudo vence. Parabéns às meninas do futsal que estão levando o nome de Taboão da Serra para cada vez mais longe. Joguem por nós e pelo Brasil. Sucesso na Liberadores ”, afirmou.