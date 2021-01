Equipes de saúde recebem treinamento para Campanha de Vacinação contra Covid-19 em Taboão

Direto da redação, informações da assessoria da PMTS

Na tarde desta quinta-feira (21) a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Taboão da Serra realizou um treinamento da Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19. O encontro foi realizado no auditório da Secretaria de Educação com cerca de 30 servidores, eles irão repassar o treinamento para os demais funcionários dos postos de saúde.

De acordo com o Secretário de Saúde, Dr. José Alberto Tarifa, o encontro foi importante para apresentar a logística, procedimentos e tirar dúvidas dos profissionais. “Para vencer essa doença não será fácil, por isso marcamos esse treinamento para unir forças”, destacou.

O coordenador da vigilância sanitária, Milton Parron foi responsável pelo treinamento. Trazendo explanações desde a história das pandemias no mundo, como a gripe espanhola, explicou as diretrizes que foram elaboradas no Plano Municipal de Imunização de Taboão da Serra.

Segundo Parron, o objetivo da vacinação é a redução das fatalidades. “Os diretores, enfermeiros e técnicos de enfermagem receberam os informes tanto do Ministério da Saúdequanto da Secretaria Estadual de Saúde com todas as recomendações para que Taboão da Serra realize uma vacinação eficaz, efetiva e fundamentalmente segura”, destacou.

Parron passou as orientações sobre os procedimentos das vacinas, as recomendações, os cuidados higiênicos e o uso do sistema de informação.

A vacinação em Taboão da Serra contra a Covid-19 foi iniciada na quarta-feira, 20/01, na UPA Akira Tada. Os profissionais de saúde do setor público e privado do município serão os primeiros a receberem a vacina.